КДК РФС не стал наказывать Слуцкого за критику арбитра в матче с «Зенитом»
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Как сообщается на сайте РФС, тренера оштрафовали на 50 тыс. рублей.
Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Рубина».
На 77-й минуте Слуцкий был удалён за споры с главным арбитром игры Сергеем Ивановым.
Ранее сообщалось, что КДК РФС наказал нападающего московского ЦСКА Антона Заболотного за нарушение санитарного регламента в матче восьмого тура РПЛ со столичными «Спартаком».