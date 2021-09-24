КДК РФС не стал наказывать Слуцкого за критику арбитра в матче с «Зенитом»

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) наказал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого по итогам матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
КДК РФС не стал наказывать Слуцкого за критику арбитра в матче с «Зенитом»
  • © rubin-kazan.ru

Как сообщается на сайте РФС, тренера оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Рубина».

На 77-й минуте Слуцкий был удалён за споры с главным арбитром игры Сергеем Ивановым.

Ранее сообщалось, что КДК РФС наказал нападающего московского ЦСКА Антона Заболотного за нарушение санитарного регламента в матче восьмого тура РПЛ со столичными «Спартаком».

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