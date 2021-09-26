Вылет из Кубка России и одна победа в РПЛ: почему Сёмин покинул «Ростов» спустя 53 дня после назначения

Юрий Сёмин оставил должность главного тренера «Ростова» спустя 53 дня после назначения на пост. По словам специалиста, решение о досрочном разрыве контракта было принято совместно с руководством клуба. Помощник тренера Юрий Батуренко выразил мнение, что основной причиной увольнения стало поражение от «Чайки» из Песчанокопского в Кубке России. Эксперты же считают отставку закономерной, поскольку в последнее время южане показывали не лучшие результаты и в национальном первенстве.

Уход Юрия Сёмина из «Ростова» стал главным событием минувшего дня в российском футболе. Специалист возглавил команду меньше двух месяцев назад, и казалось, он задержится в ней надолго. Но реальность оказалась куда более суровой.

Как сообщила пресс-служба команды, решение об увольнении было принято после встречи 74-летнего тренера с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем. Сам функционер поблагодарил наставника за проведённое в команде время и совместную работу.

«Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас останутся тёплые и хорошие отношения. Желаю ему крепкого здоровья и удачи», — сказал Арутюнянц.

Специалист также подтвердил, что отставка стала совместным решением с руководством клуба. При этом он заверил, что не собирается завершать карьеру.

«Благодарен «Ростову» и лично Арташесу Арутюнянцу за время, которое мы провели вместе. В Ростове-на-Дону очень молодая команда: у юных игроков, которые появились при мне, хорошее будущее. Надеюсь, эти ребята будут достойно защищать честь клуба в дальнейшем», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Тренер также назвал закономерными слабые результаты жёлто-синих в текущем сезоне. По его мнению, любому специалисту было бы сложно работать с командой, не проведя предсезонной подготовки.

После ухода Сёмина исполняющим обязанности наставника клуба назначен Заур Тедеев, который работает в системе клуба с 2019 года и является старшим тренером ростовской молодёжки. 26 сентября он выведет основу на домашний матч девятого тура РПЛ с «Ахматом».

На смену Карпину

Юрий Сёмин возглавил «Ростов» 4 августа, после того как Валерий Карпин принял решение покинуть клуб и сосредоточиться на работе в сборной России. Причём в двух стартовых турах сезона-2021/22 РПЛ под руководством прежнего рулевого коллектив с берегов Дона не набрал ни одного очка.

Однако и с 74-летним специалистом во главе команда одержала в чемпионате лишь одну победу в шести матчах при трёх ничьих и двух поражениях и опустилась на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

«Для меня это довольно непросто. Наверное, здесь я тоже допустил определённые ошибки… Не было стабильности состава. Футболисты слишком молоды... Но мне очень понравился город, болельщики. Всё понравилось. Однако в данном случае, считаю, мы приняли правильное решение», — заявил тренер «Спорт-Экспрессу».

Его ассистент Юрий Батуренко основной причиной отставки назвал поражение от «Чайки» в Кубке России (0:1). Команда из Песчанокопского выступает в ФНЛ-2, и, естественно, жёлто-синие были безоговорочным фаворитом, но уступили скромным соперникам и потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

«Это дерби, которое мы не имели права проигрывать. Остальное — не главное. В Ростове-на-Дону не было ни одного болельщика, который смирился бы с этим поражением... Стал ли Сёмин инициатором ухода? Нет. Думаю, никто не хотел сам уходить и никто не хотел кого-то убирать. Просто сложилась ситуация, когда нужно было что-то менять. Они сидели, долго общались. В клубе очень порядочные люди — президент и всё его окружение», — приводит слова Батуренко «РБ Спорт».

Бывший лидер «Ростова» Александр Гацкан также выразил уверенность, что на уход специалиста повлияли неудачные результаты, а поражение в Кубке могло шокировать титулованного тренера.

«Возможно, конфликт с руководством. Ему не удалось сделать то, что он планировал. Он ушёл из команды для того, чтобы у неё появился шанс исправить ситуацию», — предположил экс-капитан донского клуба.

В свою очередь, бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что за день до увольнения он общался с Сёминым и тот ничего не сказал ему об отставке.

«Я не предполагал, что всё будет выглядеть именно так. Был уверен, что неудачи, неурядицы — временное явление и Сёмин всё выстроит по своему усмотрению... Он опытный человек и прекрасно понимает, что происходит, как всё выглядит, и принял такое решение», — подчеркнул Игнатьев в интервью «Матч ТВ».

При этом, по его мнению, рано говорить о завершении Сёминым карьеры, поскольку тот полон сил, энергии и задумок.

«Брызжет фонтан идей. Я так сужу, исходя из нашего с ним общения. Сёмин на конструктивном пути. Не просто проживает день с утра до вечера, а занят делом», — добавил эксперт.

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов тоже признался, что не хочет верить в окончание трудовой деятельности прославленного тренера, с которым он работал в московском клубе в начале 2010-х. По мнению функционера, на отставку из «Ростова» повлияла продажа ведущих игроков, а сам наставник вполне мог ожидать, что ему дадут больше времени на построение команды.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил своё восхищение Сёминым за его желание постоянно искать новые вызовы в своём возрасте. Телеведущий назвал предсказуемым увольнение специалиста, хотя и обратил внимание, что сложности в работе могли возникнуть из-за того, что наставник не проводил предсезонные сборы.

«Команда выступает плохо, и в таких случаях меняют главного тренера. А у классных тренеров, как у старухи, бывает проруха. Но Сёмина я не отправляю на пенсию. Не удивлюсь, если он ещё возглавит какую-нибудь команду и что-нибудь с ней выиграет», — заявил журналист.