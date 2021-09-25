Батуренко назвал возможные причины отставки Сёмина
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«Наверное, основной причиной стала игра на Кубок, которую никак не должны были проигрывать. Это вторая лига, мы должны были выигрывать», — цитирует тренера «РБ Спорт».
«Ростов» вылетел из Кубка России по футболу после поражения от «Чайки» (0:1). Победный гол забил Иван Олейников на 22-й минуте встречи.
Напомним, что Сёмин возглавил «Ростов» летом, после ухода Валерия Карпина в сборную России.
После восьми туров чемпионата России «Ростов» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Заур Тедеев.
Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал отставку Сёмина с поста главного тренера «Ростова».