Батуренко назвал возможные причины отставки Сёмина

Помощник бывшего главного тренера «Ростова» Юрия Сёмина Юрий Батуренко предположил, что 74-летнего специалиста уволили из команды с берегов Дона из-за поражения от «Чайки» в матче Кубка России по футболу.

«Наверное, основной причиной стала игра на Кубок, которую никак не должны были проигрывать. Это вторая лига, мы должны были выигрывать», — цитирует тренера «РБ Спорт».

«Ростов» вылетел из Кубка России по футболу после поражения от «Чайки» (0:1). Победный гол забил Иван Олейников на 22-й минуте встречи.

Напомним, что Сёмин возглавил «Ростов» летом, после ухода Валерия Карпина в сборную России.

После восьми туров чемпионата России «Ростов» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Заур Тедеев.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал отставку Сёмина с поста главного тренера «Ростова».