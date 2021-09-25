Наумов надеется, что Сёмин не оставит тренерскую работу
- РИА Новости
«Я не хочу верить, что Сёмин завершит карьеру. Я уверен, что если будет хорошее предложение, то он продолжит работать. Об окончании карьеры рано говорить», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».
По его мнению, у Сёмина не получилось в «Ростове», поскольку клуб продал всех своих лидеров. А также потому, что 74-летний специалист был не в курсе, что команда находится в таком тяжёлом состоянии.
Напомним, что Сёмин возглавил «Ростов» летом после ухода Валерия Карпина в сборную России.
После восьми туров чемпионата России команда с берегов Дона с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Сёмин прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ростова».