Наумов надеется, что Сёмин не оставит тренерскую работу

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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал отставку Юрия Сёмина с поста главного тренера «Ростова».
Наумов надеется, что Сёмин не оставит тренерскую работу
  • РИА Новости

«Я не хочу верить, что Сёмин завершит карьеру. Я уверен, что если будет хорошее предложение, то он продолжит работать. Об окончании карьеры рано говорить», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, у Сёмина не получилось в «Ростове», поскольку клуб продал всех своих лидеров. А также потому, что 74-летний специалист был не в курсе, что команда находится в таком тяжёлом состоянии.

Напомним, что Сёмин возглавил «Ростов» летом после ухода Валерия Карпина в сборную России.

После восьми туров чемпионата России команда с берегов Дона с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Сёмин прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ростова».

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