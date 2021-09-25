Сёмин прокомментировал отставку с поста главного тренера «Ростова»

Юрий Сёмин рассказал, почему ушёл с поста главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов».

«Решение мы приняли совместно. Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаёмся друзьями и будем друг другу помогать», — цитирует Сёмина пресс-служба «Ростова».

Напомним, что 74-летний специалист возглавил «Ростов» летом после ухода Валерия Карпина в сборную России.

После восьми туров чемпионата России команда с берегов Дона с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Сёмин высказался о поражении в матче Кубка России от «Чайки».