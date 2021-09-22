Сёмин высказался о поражении в матче Кубка России от «Чайки»

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал поражение ростовской команды от «Чайки» в матче элитной групповой стадии Кубка России по футболу (0:1).

«Психологическое состояние не лучшее в последние дни. Наверное, сказались результаты и нехватка игроков на некоторых позициях. Надеюсь, Калинин и Хашимото скоро вернутся», — приводит слова тренера пресс-служба «Ростова».

По словам Сёмина, тренерский штаб и футболисты допустили ряд ошибок в подготовке к матчу с «Чайкой» и недооценили соперника. При этом тренер отметил, что всегда нужно выходить из сложных ситуаций, добавив, что на сегодняшний день команда пока не оправдывает ожиданий руководства и болельщиков.

«Ростов» вылетел из Кубка России по футболу после поражения от «Чайки». Победный гол забил Иван Олейников на 22-й минуте встречи.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча элитного группового раунда Кубка России по футболу со ставропольским «Динамо» (6:0).