«Химки» не смогли в большинстве обыграть «Локомотив» в матче РПЛ

Столичный «Локомотив» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Арена Химки», завершилась со счётом 0:0.

Голкипер «Локо» Маринато Гилерме на 53-й минуте матча получил прямую красную карточку. Вместо него на поле вышел 17-летний Даниил Худяков, который заменил полузащитника Сергея Бабкина.

«Локомотив» в ходе игры забил два мяча, которые главный арбитр матча Алексей Амелин из Тулы не засчитал из-за офсайда.

В активе «Химок» одна победа в текущем сезоне. «Локо» набрал 17 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова».