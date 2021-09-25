«Химки» не смогли в большинстве обыграть «Локомотив» в матче РПЛ
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Арена Химки», завершилась со счётом 0:0.
Голкипер «Локо» Маринато Гилерме на 53-й минуте матча получил прямую красную карточку. Вместо него на поле вышел 17-летний Даниил Худяков, который заменил полузащитника Сергея Бабкина.
«Локомотив» в ходе игры забил два мяча, которые главный арбитр матча Алексей Амелин из Тулы не засчитал из-за офсайда.
В активе «Химок» одна победа в текущем сезоне. «Локо» набрал 17 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова».