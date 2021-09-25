Сёмин покинул пост главного тренера «Ростова»

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Российский тренер Юрий Сёмин подал в отставку с должности главного тренера «Ростова».
Сёмин покинул пост главного тренера «Ростова»
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Решение было принято после встречи главного тренера и президента клуба, сообщает официальный сайт «Ростова».

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведённое в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал», — заявил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

Он отметил, что клуб останется в хороших отношениях с Сёминым. Арутюнянц пожелал ему здоровья и удачи.

Напомним, что Сёмин возглавил «Ростов» летом, после ухода Валерия Карпина в сборную России.

Ранее Сёмин высказался о поражении в матче Кубка России от «Чайки».

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