«Ростов» подтвердил назначение Тедеева на пост и. о. главного тренера

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В пресс-службе «Ростова» подтвердили, что наставник молодёжной команды «Ростова» Заур Тедеев после отставки Юрия Сёмина назначен исполняющим обязанности главного тренера команды с берегов Дона.
«Ростов» подтвердил назначение Тедеева на пост и. о. главного тренера
  • РИА Новости

Исполняющим обязанности главного тренера «Ростова» назначен Заур Тедеев, сообщается на сайте футбольного клуба.

Тедеев работает в системе клуба с 2019 года. В позапрошлом сезоне был назначен старшим тренером молодёжной команды «Ростова».

Под руководством Тедеева в сезонах 2020/21 и 2021/22 молодёжка «Ростова» повторила рекорд М-Лиги по количеству победных матчей подряд (13 игр).

Напомним, что 74-летний Юрий Сёмин возглавил «Ростов» летом, после ухода Валерия Карпина в сборную России.

После восьми туров чемпионата России команда с берегов Дона с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Сёмин прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ростова».

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