Экс-арбитр ФИФА назвал легковесным пенальти на Дзюбе в матче с «Крыльями»

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев прокомментировал пенальти на нападающем петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

«Касание было, но не то, от которого вот так вот падают. Можно говорить о том, что у судьи был формальный повод назначить пенальти, но такие 11-метровые наши судейские руководители, наверное, не хотели бы видеть. Ещё Роберто Розетти (старший офицер УЕФА по вопросам судейства. — RT) говорил перед чемпионатом Европы, что судейское руководство такие легковесные пенальти видеть не хотело бы», — приводит слова Николаева РИА Новости.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».

Главный арбитр игры Виталий Мешков на 78-й минуте назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» за нарушение Дзюбе.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московские ЦСКА и «Спартак», «Зенит» и казанский «Рубин» за скандирование зрителями ненормативной лексики во время матчей восьмого тура РПЛ.

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