ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» оштрафованы за нецензурные кричалки болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московские ЦСКА и «Спартак», санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин» за скандирование зрителями ненормативной лексики во время матчей восьмого тура Российской премьер-лиги.

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Об этом сообщается на сайте РФС. ЦСКА оштрафован на 30 тыс. рублей, «Спартак» и «Зенит» — на 50 тыс. рублей, а «Рубин» — на 10 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.