ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» оштрафованы за нецензурные кричалки болельщиков

Короткая ссылка
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московские ЦСКА и «Спартак», санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин» за скандирование зрителями ненормативной лексики во время матчей восьмого тура Российской премьер-лиги.
ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» оштрафованы за нецензурные кричалки болельщиков
  • © pfc-cska.com

Об этом сообщается на сайте РФС.

ЦСКА оштрафован на 30 тыс. рублей, «Спартак» и «Зенит» — на 50 тыс. рублей, а «Рубин» — на 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить