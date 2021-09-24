ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» оштрафованы за нецензурные кричалки болельщиков
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московские ЦСКА и «Спартак», санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин» за скандирование зрителями ненормативной лексики во время матчей восьмого тура Российской премьер-лиги.
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Об этом сообщается на сайте РФС.
ЦСКА оштрафован на 30 тыс. рублей, «Спартак» и «Зенит» — на 50 тыс. рублей, а «Рубин» — на 10 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.
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