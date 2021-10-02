Самошников травмировался перед матчами сборной России по футболу

Защитник казанского «Рубина» и сборной России по футболу Илья Самошников получил травму в матче десятого тура чемпионата России с «Нижним Новгородом».

На 30-й минуте игры защитник казанской команды прихрамывая покинул поле из-за повреждения. Вместо него в игру вступил Хвича Кварацхелия.

Напомним, что ранее травму получил ещё один защитник сборной России Станислав Магкеев. У игрока столичного «Локомотива» был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Отборочный матч со Словакией состоится 8 октября в Казани. Встреча начнётся в 21:45 мск. С командой Словении подопечные Валерия Карпина встретятся 11 октября в Мариборе. Матч начнётся в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.