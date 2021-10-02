Бакаев вызван в сборную России на матчи со Словакией и Словенией

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Бакаев вызван в сборную России для подготовки к матчам против Словакии и Словении», — говорится в сообщении сборной России.

⚡️ Бакаев вызван в сборную России для подготовки к матчам против Словакии и Словении



Соответсвующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб. pic.twitter.com/22rgSG48vv — Сборная России (@TeamRussia) October 2, 2021

Отборочный матч со Словакией состоится 8 октября в Казани. Встреча начнётся в 21:45 мск. С командой Словении подопечные Валерия Карпина встретятся 11 октября в Мариборе. Матч начнётся в 21:45 мск.

Ранее Черчесов высказался о ситуации вокруг Дзюбы и Карпина в сборной России.