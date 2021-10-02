Бакаев вызван в сборную России на матчи со Словакией и Словенией

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Бакаев вызван в сборную России на матчи со Словакией и Словенией
  • РИА Новости

«Бакаев вызван в сборную России для подготовки к матчам против Словакии и Словении», — говорится в сообщении сборной России.

Отборочный матч со Словакией состоится 8 октября в Казани. Встреча начнётся в 21:45 мск. С командой Словении подопечные Валерия Карпина встретятся 11 октября в Мариборе. Матч начнётся в 21:45 мск.

Ранее Черчесов высказался о ситуации вокруг Дзюбы и Карпина в сборной России.

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