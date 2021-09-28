Мощный старт: Чинахов забросил семь шайб в четырёх товарищеских матчах «Коламбуса» перед дебютом в НХЛ

Егор Чинахов стал главным открытием предсезонных товарищеских матчей в Национальной хоккейной лиге. Форвард «Коламбуса» забросил шесть шайб в трёх играх турнира новичков, а также отличился голом в выставочной встрече с «Питтсбургом». Главный тренер команды Брэд Ларсен уже похвалил 20-летнего обладателя Кубка Гагарина и отметил силу его броска, а клубный обозреватель видит в россиянине восходящую звезду.

В новом сезоне Национальной хоккейной лиги российским болельщикам стоит особо пристально следить за нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Егором Чинаховым. 20-летний форвард здорово заявил о себе во время товарищеских игр, которые традиционно предшествуют регулярному чемпионату. Он уже забросил семь шайб в четырёх матчах и заслужил комплименты экспертов.

Карьера Чинахова за океаном только началась, но уже можно сказать, что развивается она стремительно. Ещё год назад об этом хоккеисте, у которого в активе было только серебро юниорского чемпионата мира, в Северной Америке мало кто знал. Однако в «Коламбусе» обратили внимание на его успешный дебют в составе «Авангарда». Уже в 19 лет он стал забрасывать классные шайбы в Континентальной хоккейной лиге — аккурат перед перенесённым на октябрь драфтом НХЛ.

В итоге генеральный менеджер «Джекетс» Ярмо Кекяляйнен решил рискнуть и выбрал Чинахова в первом же раунде под 21-м номером. Этим он удивил многих хоккейных экспертов, которые признавались, что даже не рассматривали воспитанника омского хоккея как потенциального игрока лиги, тем более что за год до этого Чинахов так и не заинтересовал ни один клуб.

Весь предыдущий сезон нападающий подтверждал, что Кекяляйнен не зря ему доверился. С учётом своего ещё молодого возраста Чинахов получал немало игрового времени в «Авангарде», а в Кубке Гагарина уже входил в основной состав команды. В регулярном чемпионате он набрал 17 очков в 32 матчах, а в плей-офф сам забросил пять шайб и отдал ещё две передачи партнёрам. Чинахов уже в 20 лет стал обладателем Кубка Гагарина и был признан лучшим новичком сезона в КХЛ.

Такое хорошее резюме лишний раз убедило менеджмент «Коламбуса», что с Чинаховым стоит подписать контракт. В мае с ним было заключено двухлетнее соглашение, а в сентябре он прибыл в расположение команды. Первой проверкой для нападающего стал турнир новичков в Траверс-Сити, на котором клубы НХЛ проверяют свою молодёжь в товарищеских матчах.

Этот тест Чинахов прошёл блестяще. В первом матче с «Торонто Мэйпл Лифс» омский хоккеист отметился своей первой шайбой, мощно бросив на входе в зону соперника. Этот гол помог «Коламбусу» сравнять счёт в третьем периоде, после чего «Джекетс» одержали победу в овертайме. В следующей игре с «Даллас Старз» Чинахов не ждал окончания матча — уже на 25-й секунде он открыл счёт уверенным броском с кистей. Позже, в заключительной 20-минутке, форвард снова показал свою мощь и оформил дубль в большинстве.

Этого уже было достаточно, чтобы признать успешной подготовку к сезону, но Чинахов не остановился на достигнутом. В матче с «Детройт Ред Уингз» россиянин разразился хет-триком, снова поразив и болельщиков, и тренеров своими убойными бросками. В итоге Егор стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром турнира.

Далее форварда ждал дебют в основном составе «Коламбуса» в выставочном матче с «Питтсбургом», где предстояло встретиться не с такими же молодыми дарованиями, а уже с опытными хоккеистами. И Чинахов вновь оказался на высоте. В первом периоде, который «Джекетс» разгромно проиграли по броскам со счётом 3:12, россиянин забросил единственную шайбу после очередного сногсшибательного броска. Матч в итоге закончился победой «Коламбуса» со счётом 3:0, а Чинахов заодно оказался лучшим по количеству совершённых по чужим воротам «выстрелов».

20-летний форвард записал себе в актив семь голов в четырёх матчах и буквально рвётся к тому, чтобы продолжить столь успешное выступление уже в официальных играх. После встречи с «Питтсбургом» главный тренер «Джекетс» Брэд Ларсен особо отметил талант подопечного и его умение атаковать при первой же возможности.

«Да, его бросок никуда не делся. Нацеленность на ворота — его отличительная черта. У него не просто сильный бросок, но и он сам находит способ выходить на удобную позицию», — сказал тренер.

Более развёрнуто игру Чинахова прокомментировал журналист Джефф Свобода, постоянно освещающий матчи «Коламбуса». Он отметил, что россиянину ещё нужно будет научиться многому для успешного дебюта в НХЛ, но к тому, как он умеет обращаться с шайбой, вопросов нет.

«Все начинают понимать, насколько хорош бросок Чинахова. 20-летний россиянин, лучший новичок КХЛ 2021 года, обладает броском, в котором есть всё: он бросает быстро, а шайба летит с убийственной скоростью и точностью. Он использовал свой бросок против Тристана Джарри, когда нападающий «Питтсбурга» Джастин Алмейда предоставил ему время и пространство, и послал шайбу в верхний угол. Также Чинахов продемонстрировал очень неплохие навыки плеймейкера. Ему ещё многому предстоит научиться, но невозможно не думать о том, на что будет способен этот парень, когда немного наберётся опыта», — написал Свобода.

Впереди у «Коламбуса» ещё семь выставочных матчей, а 14 октября команда проведёт первый матч регулярного чемпионата против «Аризоны». Если Чинахов не сбавит обороты, то сможет стать следующей российской звездой в НХЛ.