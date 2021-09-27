Гол и передача Волкова помогли «Анахайму» разгромить «Сан-Хосе» в предсезонном матче НХЛ

«Анахайм Дакс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Анахайме и завершилась со счётом 6:3.

В составе «Дакс» заброшенными шайбами отметились Хампус Линдхольм, Бенуа-Оливье Гру, Коди Керран, Трой Терри, Грег Пэтерин, а также российский нападающий Александр Волков.

Помимо заброшенной шайбы, Волков отдал результативную передачу.

У «Шаркс» шайбы на счету Ника Бонино, Тристена Робинса и Рудольфа Балцерса.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября.

Также в рамках игрового дня «Бостон Брюинз» победил «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 Б), «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0), а «Сиэтл Кракен» — «Ванкувер Кэнакс» (5:3).

Ранее сообщалось, что Кузнецов, Овечкин и Самсонов пропустят первый предсезонный матч «Вашингтона».