Игрок «Флориды» прокомментировал проявление расизма на чемпионате Украины
- Reuters
«Удивлен ли я? Нет. Это всё ещё большая проблема в этой игре. Не могу дождаться, чтобы услышать наказание. Многое поставлено на карту для будущего этой игры», — написал Дюклер в Twitter.
В матче между «Кременчуком» и «Донбассом» произошёл расистский скандал. Форвард «Кременчука» Андрей Денискин был удалён за расистский жест в адрес темнокожего хоккеиста Джейлена Смерека. Он изобразил, как поедает рукой невидимый банан.
Шипачёв отреагировал на назначение Знарка главным тренером сборной России.