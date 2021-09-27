Игрок «Флориды» прокомментировал проявление расизма на чемпионате Украины

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Форвард «Флорида Пантерз» Энтони Дюклер отреагировал на расистский скандал на чемпионате Украины.
Игрок «Флориды» прокомментировал проявление расизма на чемпионате Украины
  • Reuters

«Удивлен ли я? Нет. Это всё ещё большая проблема в этой игре. Не могу дождаться, чтобы услышать наказание. Многое поставлено на карту для будущего этой игры», — написал Дюклер в Twitter.

В матче между «Кременчуком» и «Донбассом» произошёл расистский скандал. Форвард «Кременчука» Андрей Денискин был удалён за расистский жест в адрес темнокожего хоккеиста Джейлена Смерека. Он изобразил, как поедает рукой невидимый банан.

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