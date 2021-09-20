Чинахов забросил три шайбы в матче «Коламбус» — «Детройт»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов оформил хет-трик в товарищеском матче с «Детройт Ред Уингз».

«Коламбус» переиграл «Детройт» со счётом 7:3.

До этого Чинахов забросил шайбу в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3) и дважды отличился в игре с «Даллас Старз» (5:3).

В прошлом сезоне КХЛ Чинахов, выступая за «Авангард», набрал 17 (10 + 7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард набрал 7 (5 + 2) очков и помог своей команде завоевать Кубок Гагарина.

«Блю Джекетс» выбрал россиянина на драфте НХЛ-2020 под общим 21-м номером. Контракт 20-летнего россиянина с «Коламбусом» рассчитан на три года.

Ранее Чинахов прокомментировал переход в «Коламбус».