Чинахов забросил три шайбы в матче «Коламбус» — «Детройт»
- Reuters
«Коламбус» переиграл «Детройт» со счётом 7:3.
До этого Чинахов забросил шайбу в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3) и дважды отличился в игре с «Даллас Старз» (5:3).
В прошлом сезоне КХЛ Чинахов, выступая за «Авангард», набрал 17 (10 + 7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард набрал 7 (5 + 2) очков и помог своей команде завоевать Кубок Гагарина.
«Блю Джекетс» выбрал россиянина на драфте НХЛ-2020 под общим 21-м номером. Контракт 20-летнего россиянина с «Коламбусом» рассчитан на три года.
Ранее Чинахов прокомментировал переход в «Коламбус».