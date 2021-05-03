«Коламбус» объявил о подписании контракта с хоккеистом «Авангарда» Чинаховым

Форвард омского «Авангарда» Егор Чинахов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс».

«Мы очень рады подписать контракт с Егором. Очень рады его приверженности «Блю Джекетс» и тому, что он делает следующий шаг в своей карьере. Это умный и быстрый игрок, который провёл очень хороший сезон новичка в КХЛ. Мы с нетерпением ждём его дальнейшего развития в качестве члена нашего клуба», — цитирует клубная пресс-служба генменеджера «Коламбуса» Ярмо Кекаляйнена.

«Блю Джекетс» выбрал россиянина на драфте НХЛ-2020 под общим 21-м номером. Чинахов в завершившемся регулярном сезоне КХЛ сыграл 32 матча, набрав 17 (10 + 7) очков. В плей-офф на его счету 21 матч и семь (5 + 2) очков.

Контракт 20-летнего россиянина с «Коламбусом» рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что хоккеист Чинахов продолжит карьеру в «Коламбусе».