«Коламбус» объявил о подписании контракта с хоккеистом «Авангарда» Чинаховым

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Форвард омского «Авангарда» Егор Чинахов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс».
«Коламбус» объявил о подписании контракта с хоккеистом «Авангарда» Чинаховым
  • globallookpress.com
  • © Andy Devlin

«Мы очень рады подписать контракт с Егором. Очень рады его приверженности «Блю Джекетс» и тому, что он делает следующий шаг в своей карьере. Это умный и быстрый игрок, который провёл очень хороший сезон новичка в КХЛ. Мы с нетерпением ждём его дальнейшего развития в качестве члена нашего клуба», — цитирует клубная пресс-служба генменеджера «Коламбуса» Ярмо Кекаляйнена.

«Блю Джекетс» выбрал россиянина на драфте НХЛ-2020 под общим 21-м номером. Чинахов в завершившемся регулярном сезоне КХЛ сыграл 32 матча, набрав 17 (10 + 7) очков. В плей-офф на его счету 21 матч и семь (5 + 2) очков. 

Контракт 20-летнего россиянина с «Коламбусом» рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что хоккеист Чинахов продолжит карьеру в «Коламбусе».

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