Хоккеист Чинахов продолжит карьеру в «Коламбусе»

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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего омского «Авангарда» Егора Чинахова, сообщил, что его клиент переходит в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс».

«Мы рады и горды сообщить, что после завоевания Кубка Гагарина с родным «Авангардом» Егор Чинахов вместе с нами, всей семьёй, мамой Мариной и сестрой Татьяной принял решение продолжить карьеру в «Коламбус Блю Джекетс», — написал Бабаев в Twitter.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Чинахов провёл 32 матча в регулярном чемпионате, в которых он забросил десять шайб и отдал семь результативных передач. В плей-офф 20-летний форвард набрал семь очков (5 + 2).

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук покинул «Авангард» и продолжит карьеру в НХЛ.

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