Ковальчук покинул «Авангард» и продолжит карьеру в НХЛ

Омский «Авангард» и нападающий Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

«Когда мы договаривались о переходе Ильи Ковальчука в «Авангард», сразу заключили джентльменское соглашение. Илья по-прежнему голоден до побед и мечтает выиграть Кубок Стэнли, поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)», — цитирует генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова официальный сайт омского клуба.

Волков отметил, что «Авангард» в любое время ждёт Ковальчука обратно.

«Илья Ковальчук очень много сделал для «Авангарда», вёл команду за собой, когда заболел Алексей Емелин, сплотил раздевалку по ходу плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и был примером для всех не только на льду, но и за его пределами», — сказал он.

По мнению менеджера, опыт Ковальчука стал решающим в победе «Авангарда» в Кубке Гагарина.

«Желаем Илье Ковальчуку удачи за океаном», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Авангард» продлил контракт с Якуповым.