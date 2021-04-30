СМИ: «Авангард» продлил контракт с Якуповым

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Омский хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Наилем Якуповым.
СМИ: «Авангард» продлил контракт с Якуповым
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом сообщает «Чемпионат».

В этом сезоне 27-летний форвард провёл 22 матча в регулярном чемпионате за «Авангард», в который он перешёл в октябре 2020 года из «Амура», и отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. При этом он не сыграл ни одного матча в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за травмы.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов высказал мнение о поведении форварда «Авангарда» Сергея Толчинского после победы над московским ЦСКА в шестом матче серии финала плей-офф КХЛ — Кубка Гагарина.

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