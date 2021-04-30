СМИ: «Авангард» продлил контракт с Якуповым

Омский хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Наилем Якуповым.

Об этом сообщает «Чемпионат».

В этом сезоне 27-летний форвард провёл 22 матча в регулярном чемпионате за «Авангард», в который он перешёл в октябре 2020 года из «Амура», и отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. При этом он не сыграл ни одного матча в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за травмы.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов высказал мнение о поведении форварда «Авангарда» Сергея Толчинского после победы над московским ЦСКА в шестом матче серии финала плей-офф КХЛ — Кубка Гагарина.