Президент КХЛ — о скандировании Толчинского в адрес ЦСКА: такие слова никого не красят

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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказал мнение о поведении форварда омского «Авангарда» Сергея Толчинского после победы над московским ЦСКА в шестом матче серии финала плей-офф КХЛ — Кубка Гагарина.
Президент КХЛ — о скандировании Толчинского в адрес ЦСКА: такие слова никого не красят
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Не знаю, можно ли назвать этот эпизод «прикольной темой». Понятно, что каждый празднует, как он хочет, у каждого свой темперамент, свои эмоции. Понимаю Толчинского: золотой гол, он перешёл из ЦСКА перед сезоном. Поздравляю его, он шёл к этому, но всё равно эмоции надо контролировать. Такие слова ни одного человека не красят. Не очень хорошо, что так получилось», — приводит слова Морозова РИА Новости.

Во время раздачи автографов на улице после матча Толчинский, являющийся воспитанником ЦСКА, несколько раз выкрикнул нецензурную кричалку в адрес своего бывшего клуба.

Ранее сообщалось, что агент Толчинского отреагировал на оскорбления нападающего в адрес ЦСКА.

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