«Вегас» объявил о подписании контракта с Чайкой

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«Вегас Голден Найтс» объявил о подписании контракта с российским защитником Даниилом Чайкой.

Как сообщает пресс-служба «Вегаса», контракт с Чайкой заключён на три года.

В прошедшем сезоне защитник играл за московский ЦСКА.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) россиянин провёл 11 игр в регулярном чемпионате и набрал два очка, забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу. В плей-офф на его счету восемь встреч.

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов поприсутствовал на тренировочном занятии ЦСКА.

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