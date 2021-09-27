«Вегас» объявил о подписании контракта с Чайкой

«Вегас Голден Найтс» объявил о подписании контракта с российским защитником Даниилом Чайкой.

Как сообщает пресс-служба «Вегаса», контракт с Чайкой заключён на три года.

В прошедшем сезоне защитник играл за московский ЦСКА.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) россиянин провёл 11 игр в регулярном чемпионате и набрал два очка, забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу. В плей-офф на его счету восемь встреч.

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов поприсутствовал на тренировочном занятии ЦСКА.