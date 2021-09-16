Дебют Шомуродова, возвращение Бердыева и два явных фаворита: чем интересен новый турнир УЕФА — Лига конференций

Групповой этап нового еврокубка — Лиги конференций — стартовал двумя матчами в Израиле. Как и в двух других турнирах под эгидой УЕФА, за выход в плей-офф поборются 32 команды, а позднее к ним присоединятся ещё восемь клубов из Лиги Европы. Главными претендентами на титул эксперты считают «Тоттенхэм» (финалист Лиги чемпионов в сезоне-2018/19) и «Рому» под руководством Жозе Моуринью. Россиян после вылета в третьем раунде квалификации «Сочи» и «Рубина» представят лишь тренеры — Курбан Бердыев и Александр Григорян, которые возглавляют казахстанский «Кайрат» и армянский «Алашкерт».

Зачем нужен турнир?

Создание Лиги конференций (ЛК) многие болельщики поначалу восприняли с непониманием. Идея организации третьего по значимости еврокубка с сомнительным составом участников казалась спорной. Однако логика УЕФА ясна: в руководстве европейского футбола хотели дать шанс проявить себя на международной арене представителям тех стран, которые, как правило, не способны пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В том числе за счёт сокращения членов последней (с 48 до 32) была запущена ЛК. На групповом этапе нового турнира также выступят 32 коллектива. При этом между соревнованиями есть прямая взаимосвязь, как и между ЛЧ и ЛЕ. Командам, занявшим третьи места в своих квартетах, предстоит сыграть в плей-офф ЛК. Таким образом, все три еврокубка начали разыгрываться по одной системе.

Также стоит отметить, что такое число континентальных турниров не редкость для Европы. До 1999 года разыгрывались ЛЧ, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков. А вплоть до 2008-го существовал Кубок Интертото, лучшие участники которого получали путёвки в Кубок УЕФА. Теперь же благодаря появлению Лиги конференций ЛЕ стала гораздо более привилегированной за счёт отсева не самых ярких клубов ещё на стадии квалификации.

В чём его изюминка?

Коллективы стран второго и третьего футбольных эшелонов вместо раннего вылета из еврокубков получили возможность продолжать играть, зарабатывать деньги и очки для своей ассоциации в зачёт таблицы коэффициентов УЕФА. Собственно, Лига конференций стала своеобразным «турниром для бедных», в котором способны выстреливать крепкие середняки, раньше преимущественно останавливавшиеся на ранних стадиях плей-офф.

И уже в дебютном сезоне в групповом этапе оказалось немало искушённых еврокубковых бойцов, которые могут побороться за итоговую победу: бельгийский «Гент», болгарский ЦСКА, датский «Копенгаген», швейцарский «Базель». Сразу тремя командами представлены Нидерланды: «АЗ Алкмар», «Фейеноорд» и «Витесс».

Также стоит отметить, что до основного раунда лиги добрались чемпионы 12 стран: Финляндии (ХИК), Чехии («Славия»), Израиля («Маккаби» Хайфа), Румынии («ЧФР Клуж»), Норвегии («Будё-Глимт»), Словакии («Слован»), Кипра («Омония»), Словении («Мура»), Казахстана («Кайрат»), Армении («Алашкерт»), Эстонии («Флора») и Гибралтара («Линкольн»). В борьбу за трофей вступят команды из 26 государств. Для сравнения: в ЛЕ — 21, а в ЛЧ — только 15.

И уже сейчас очевидно, что представители «маленьких ассоциаций» действительно получили шанс, которого у них не могло быть даже в Лиге Европы. Восемь команд впервые сыграют на групповом этапе еврокубков, причём для представителей Армении, Эстонии и Гибралтара это дебют на таком уровне.

Особняком стоит выход «Линкольна», представляющего заморскую территорию Великобритании, которая была принята в УЕФА менее десяти лет назад. Теперь гибралтарский клуб получит шанс проявить себя, а футболисты ПАОК, «Копенгагена» и «Слована» сыграют на скромном стадионе «Виктория», расположенном между подножием живописной скалы и местным аэропортом.

Почему турнир важен для России?

К сожалению, российские болельщики в сезоне-2021/22 будут наблюдать за турниром без особого интереса, так как «Рубин» и «Сочи» не добрались даже до четвёртого квалификационного раунда.

Это нанесло удар по позициям страны в таблице коэффициентов УЕФА, ведь предполагалось, что именно в новом еврокубке российские представители смогут набрать наибольшее количество очков. Болельщики рассчитывали, что третий и четвёртый коллектив РПЛ будут чувствовать себя здесь максимально комфортно (с учётом снижения уровня конкуренции) и показывать достойные результаты.

Реальность оказалась намного суровее. На двоих «Рубин» и «Сочи» набрали всего 3,5 очка и поспособствовали тому, чтобы Россия с седьмого места в рейтинге опустилась на десятое. Неизбежно и дальнейшее падение. Причём дело отнюдь не в скромном отставании от Украины, представленной «Динамо» и «Шахтёром» в Лиге чемпионов.

В зачёт рейтинга идут результаты последних пяти сезонов. В следующем у страны «сгорит» сезон-2017/18, в котором российские клубы суммарно набрали рекордные 12,600 очка. В связи с этим весьма вероятен вылет из топ-15, что оставит чемпиона РПЛ без прямой путёвки в самый престижный турнир.

Таким образом, сразу трём российским командам придётся выступать в ЛК и проходить как можно дальше, тем более что третий и четвёртый коллективы РПЛ по-прежнему будут стартовать с квалификации. Именно демонстрация превосходства над средними соперниками должна помочь стране подняться на исходные позиции и вернуть прежнюю квоту.

Кто является фаворитом?

Лига конференций вряд ли считалась бы полноценным турниром, если бы в ней не нашлось места сильным клубам. Ведущие европейские чемпионаты представлены «Ромой» (Серия A), «Унионом» (Бундеслига), «Ренном» (Лига 1) и «Тоттенхэмом» (АПЛ). Двое последних попали в одну группу к нидерландскому «Витессу» и словенской «Муре». Разумеется, лондонцы и римляне пока являются главными фаворитами турнира, а следом за ними располагаются французы.

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Вряд ли ещё десять лет назад Жозе Моуринью мог представить, что ему придётся сражаться за третий по статусу еврокубок, но это произошло. Помогать ему будет экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Узбекский форвард в «Роме» начал с места в карьер и в первом же матче на выезде забил победный мяч в ворота «Трабзонспора». Более того, этот гол стал для него дебютным в составе новой команды. Прежде чем думать о плей-офф, «Роме» необходимо успешно пройти групповой этап, в котором её соперниками станут софийский ЦСКА, луганская «Заря» и «Будё Глимт».

Серьёзно настроены и в бывшей команде Моуринью — «Тоттенхэме». Всего пару лет назад лондонцы играли в финале ЛЧ, а в прошлом сезоне с огромным трудом пробились в еврокубки. Путёвку команда добыла только благодаря тому, что победитель Кубка Английской лиги «Манчестер Сити» и обладатель Кубка Англии «Лестер» обеспечили себе участие в них через национальное первенство. Так двукратный чемпион Англии решил задачу, заняв лишь седьмое место в АПЛ.

Наконец, поклонников «Униона» точно нельзя обвинить в снисходительном отношении к новому турниру. В прошлом сезоне берлинцы также заняли в Бундеслиге седьмую строчку и получили возможность впервые за 20 лет выступить в еврокубках. В квалификации немецкий коллектив оказался сильнее финского «КуПС». После разгрома на выезде, а затем ничьей на домашнем стадионе фанаты устроили впечатляющее фаер-шоу. Впрочем, выйти в плей-офф «Униону» будет непросто, поскольку он попал в достаточно ровный квартет со «Славией», «Маккаби» из Хайфы и «Фейеноордом».

Чего ждать от соседей?

Отдельно стоит упомянуть представителей стран постсоветского пространства. «Алашкерт» добился исторического успеха благодаря российскому тренеру Александру Григоряну, который возглавлял «Тамбов», «Анжи», «СКА-Хабаровск» и другие коллективы. Теперь специалист постарается вывести ереванцев из группы с ХИК, австрийским ЛАСК и «Маккаби» из Тель-Авива (первый матч закончился крупным выездным поражением от израильского клуба — 1:4).

Результат «Флоры» примечателен по той причине, что в составе таллинцев нет ни одного иностранного футболиста. В клубе собраны исключительно эстонцы, а капитаном является местная легенда Константин Васильев, проведший 134 встречи за сборную. Но пройти дальше прибалтам будет сложно, поскольку они попали в квартет с «Гентом», «Партизаном» и кипрским «Анортосисом».

Казахстанский «Кайрат» и азербайджанский «Карабах» жребий свёл в одной группе c «Базелем» и ещё одним представителем Кипра — «Омонией». Если агдамцы в групповом этапе еврокубков уже выступали, то для казахстанского клуба это дебют.

Любопытно, что «Кайрат» начинал выступление в Лиге чемпионов ещё под руководством исполняющего обязанности наставника Кирилла Кекера, а в основном раунде Лиги конференций сыграет во главе с Курбаном Бердыевым, возобновившим тренерскую карьеру. На поле же главным проводником его идей станет Вагнер Лав, который и в 37 лет продолжает регулярно забивать.

Наконец, за Украину выйдет биться «Заря», вылетевшая из Лиги Европы после встречи с венским «Рапидом». Подопечные Виктора Скрипника трижды играли в основном раунде второго по значимости еврокубка, а теперь попробуют свои силы в третьем.