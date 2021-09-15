Источник: Кейн назвал условие для подписания нового контракта с «Тоттенхэмом»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн может продлить контракт с лондонским «Тоттенхэмом».

Об этом сообщает TeamTalk. По информации источника, форвард будет готов подписать новый контракт в случае, если в нём будут прописаны отступные. «Тоттенхэм» обычно не практикует прописывание суммы выкупа, но для Кейна могут сделать исключение. В случае если стороны договорятся, зарплата игрока будет существенно увеличена.

Срок действующего контракта Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что Англия сыграла вничью с Польшей в квалификации ЧМ-2022 по футболу.