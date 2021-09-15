Источник: Кейн назвал условие для подписания нового контракта с «Тоттенхэмом»

Короткая ссылка
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн может продлить контракт с лондонским «Тоттенхэмом».
Источник: Кейн назвал условие для подписания нового контракта с «Тоттенхэмом»
  • Reuters

Об этом сообщает TeamTalk. По информации источника, форвард будет готов подписать новый контракт в случае, если в нём будут прописаны отступные. «Тоттенхэм» обычно не практикует прописывание суммы выкупа, но для Кейна могут сделать исключение. В случае если стороны договорятся, зарплата игрока будет существенно увеличена.

Срок действующего контракта Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что Англия сыграла вничью с Польшей в квалификации ЧМ-2022 по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить