Стали известны все участники группового этапа Лиги конференций УЕФА

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Определились все участники группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2021/22.
Стали известны все участники группового этапа Лиги конференций УЕФА
  • Reuters

Полный список участников группового этапа Лиги Европы:

Первая корзина: «Рома» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Славия» (Чехия), «Копенгаген» (Дания), «Гент» (Бельгия), «АЗ» (Нидерланды), ЛАСК (Австрия).

Вторая корзина: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), ПАОК (Греция), «Ренн» (Франция), «Партизан» (Сербия), ЧФР (Румыния), «Заря» (Украина).

Третья корзина: «Унион» (Германия), ЦСКА София (Болгария), «Витесс» (Нидерланды), «Слован» Братислава (Словакия), «Яблонец» (Чехия), «Алашкерт» (Армения), «Флора» (Эстония), «Кайрат» (Казахстан).

Четвёртая корзина: «Линкольн» (Гибралтар), «Раннерс» (Дания), «Анортосис» (Кипр), «Омония» (Кипр), ХИК (Финляндия), «Маккаби» Хайфа (Израиль), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Мура» (Словения).

Жеребьёвка группового этапа состоится 27 августа. Начало — в 14:30 мск.

Ранее определились все участники группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.

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