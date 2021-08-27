Стали известны все возможные соперники «Локомотива» и «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы

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Определились все участники группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.
Стали известны все возможные соперники «Локомотива» и «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Полный список участников группового этапа Лиги Европы:

Первая корзина: «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Хорватия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).

Вторая корзина: «Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды).

Третья корзина: «Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спартак» (Россия), «Спарта» (Чехия).

Четвёртая корзина: «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Легия» (Польша), «Мидтьюлланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Антверпен» (Бельгия), «Штурм» (Австрия), «Брондбю» (Дания).

Жеребьёвка группового этапа состоится 27 августа. Начало — в 13:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Челси» и «Ювентусом» в групповом этапе Лиги чемпионов.

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