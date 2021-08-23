Моуринью — о Шомуродове: очень опасен на свободных пространствах
- Reuters
«Шомуродов очень опасен на свободных пространствах, но и Тэмми Абрахам отлично играет», — цитирует Моуринью Football Italia.
По словам португальского тренера, Шомуродов может играть слева или действовать в связке с Абрахамом.
«На данный момент никто из них не находится в такой же форме, как игроки, работавшие на предсезонке с первого дня, поэтому я решил использовать Пеллегрини под нападающим», — пояснил Моуринью.
Шомуродов вышел на замену во втором тайме матча первого тура Серии А против «Фиорентины».
Шомуродов выступал в «Ростове» с 2017 года по 2020-й, после чего перешёл в итальянский «Дженоа». Этим летом он стал игроком «Ромы».
Ранее Шомуродов рассказал о проблемах в общении с Моуринью.