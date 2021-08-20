Экс-футболист «Ростова» Шомуродов рассказал о проблемах в общении с Моуринью

Нападающий итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов рассказал о проблемах в общении с главным тренером команды Жозе Моуринью.

«У меня есть проблемы в общении с Моуринью, потому что я плохо говорю по-итальянски, но мы понимаем друг друга на поле», — цитирует Шомуродова Calciomercato.

Шомуродов выступал в «Ростове» с 2017 по 2020 год, после чего перешёл в итальянский «Дженоа». Этим летом он стал игроком «Ромы».

Ранее сообщалось, что «Рома» обыграла «Трабзонспор» в матче Лиги конференций УЕФА, а Шомуродов забил один из мячей.