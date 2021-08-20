Австрия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

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Австрия снова приблизилась к России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Австрия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
  • Reuters

В матчах Лиги Европы «Штурм» из Граца обыграл «Муру» (3:1), а венский «Рапид» разгромил «Зарю» (3:0). Эти результаты позволили Австрии набрать 30,050 балла в рейтинге УЕФА.

Теперь отрыв от идущей на девятом месте России (30,682) составляет всего 0,518 балла.

Кроме того, от России оторвалась Шотландия, находящаяся на восьмой строчке. За счёт победы «Рейнджерс» над «Алашкертом» (1:0) в Лиге Европы и ничьи «Сент-Джонстона» с австрийским ЛАСК (1:1) в Лиге конференций шотландцам удалось набрать 31,200 балла и увеличить отрыв на 0,518 очка.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос», «Рейнджерс» и «Рапид» победили в первых матчах раунда плей-офф квалификации ЛЕ.

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