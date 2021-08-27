Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций сезона-2021/22

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В турецком Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2021/22.
Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций сезона-2021/22
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Результаты жеребьёвки Лиги Европы:

Группа A: «ЛАСК» (Австрия), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Алашкерт» (Армения), «ХИК» (Финляндия).

Группа B: «Гент» (Бельгия), «Партизан» (Сербия), «Флора» (Эстония), «Анортосис» (Кипр). Группа C: «Рома» (Италия), «Заря» (Украина), «ЦСКА София» (Болгария), «Будё-Глимт» (Норвегия).

Группа D: «АЗ» (Нидерланды), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Яблонец» (Чехия), «Раннерс» (Дания).

Группа E: «Славия Прага» (Чехия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Унион Берлин» (Германия), «Маккаби Хайфа» (Израиль).

Группа F: «Копенгаген» (Дания), «ПАОК» (Греция), «Слован» (Словакия), «Линькольн» (Гибралтар).

Группа G: «Тоттенхэм» (Англия), «Ренн» (Франция), «Витесс» (Нидерланды), «Мура» (Словения).

Группа H: «Базель» (Швейцария), «Карабах» (Азербайджан), «Кайрат» (Казахстан), «Омония» (Кипр).

Ранее состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22.

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