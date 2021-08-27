Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22

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В турецком Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.
Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22
  • Reuters

Результаты жеребьёвки Лиги Европы:

— Группа A: «Лион» (Франция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Спарта» (Чехия), «Брондбю» (Дания).


— Группа B: «Монако» (Франция), ПСВ (Нидерланды), «Реал Сосьедад» (Испания), «Штурм» (Австрия).


— Группа C: «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия), «Спартак» (Россия), «Легия» (Польша).


— Группа D: «Олимпиакос» (Греция), «Айнтрахт» (Германия), «Фенербахче» (Турция), «Антверпен» (Бельгия).


— Группа E: «Лацио» (Италия), «Локомотив» (Россия), «Марсель» (Франция), «Галатасарай» (Турция).


— Группа F: «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лудогорец» (Болгария), «Мидтьюлланд» (Дания).


— Группа G: «Байер» (Германия), «Селтик» (Шотландия), «Бетис» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия).


— Группа H: «Динамо Загреб» (Хорватия), «Генк» (Бельгия), «Вест Хэм» (Англия), «Рапид» (Австрия).

Ранее состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.

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