Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22
- Reuters
Результаты жеребьёвки Лиги Европы:
— Группа A: «Лион» (Франция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Спарта» (Чехия), «Брондбю» (Дания).
— Группа B: «Монако» (Франция), ПСВ (Нидерланды), «Реал Сосьедад» (Испания), «Штурм» (Австрия).
— Группа C: «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия), «Спартак» (Россия), «Легия» (Польша).
— Группа D: «Олимпиакос» (Греция), «Айнтрахт» (Германия), «Фенербахче» (Турция), «Антверпен» (Бельгия).
— Группа E: «Лацио» (Италия), «Локомотив» (Россия), «Марсель» (Франция), «Галатасарай» (Турция).
— Группа F: «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лудогорец» (Болгария), «Мидтьюлланд» (Дания).
— Группа G: «Байер» (Германия), «Селтик» (Шотландия), «Бетис» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия).
— Группа H: «Динамо Загреб» (Хорватия), «Генк» (Бельгия), «Вест Хэм» (Англия), «Рапид» (Австрия).
Ранее состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.