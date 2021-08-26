В Стамбуле прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов

В Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Результаты жеребьёвки выглядят следующим образом.

Группа A: «Манчестер Сити» (Англия), ПСЖ (Франция), «РБ Лейпциг» (Германия), «Брюгге» (Бельгия).

Группа B: «Атлетико» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Порту» (Португалия), «Милан» (Италия).

Группа C: «Спортинг» (Португалия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Аякс» (Нидерланды), «Бешикташ» (Турция).

Группа D: «Интер» (Италия), «Реал» (Испания), «Шахтёр» (Украина), «Шериф» (Молдавия).

Группа E: «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Динамо» Киев (Украина).

Группа F: «Вильярреал» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария).

Группа G: «Лилль» (Франция), «Севилья» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Вольфсбург» (Германия).

Группа H: «Челси» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Зенит» (Россия), «Мальмё» (Швеция).

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов — 2021/22 прошла в Стамбуле (Турция). Ведущими церемонии были экс-игрок «Зенита» Бранислав Иванович и бывший полузащитник «Челси» Майкл Эссьен.

Финал Лиги чемпионов в этом сезоне должен пройти 28 мая в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин по болезни пропустит церемонию жеребьёвки Лиги чемпионов.