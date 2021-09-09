«К развитию спорта это не имеет отношения»: почему идея проведения ЧМ по футболу раз в два года вызывает вопросы

Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает рассматривать возможность проведения чемпионатов мира по футболу каждые два года. В ближайшие дни в Катаре состоится мероприятие с участием бывших игроков и тренеров, на котором будет представлен проект возможных изменений календаря, а уже к концу 2021 года по этому вопросу может быть проведено официальное голосование. Однако в Европе в целом неоднозначно относятся к инициативе и считают, что она может навредить развитию спорта.

В скором времени в мировом футболе могут произойти реформы, которые кардинально изменят как календарь соревнований, так и положение в этом виде спорта в целом. В ближайшие несколько дней в Катаре состоится форум с участием известных в прошлом тренеров и игроков, главной темой которого станет возможное проведение чемпионата мира раз в два года.

Эти нововведения активно обсуждаются с марта 2021 года, когда соответствующее предложение выдвинула Федерация футбола Саудовской Аравии и оно нашло поддержку у большинства членов ФИФА. В ходе голосования 166 из 211 ассоциаций согласились изучить инициативу.

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И судя по всему, в Международной федерации футбола всерьёз заинтересовались вопросом. Сейчас проект реформы ЧМ курирует бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне директор по развитию ФИФА Арсен Венгер. Согласно предварительным планам, планируется не только представить нововведение до конца 2021 года, но и провести по нему официальное голосование. Если предложение будет поддержано, то уже с 2028 года первенства планеты будут проводиться в два раза чаще, чем сейчас.

«Давайте не будем забывать, что 166 ассоциаций, или 88% проголосовавших (большинство на каждом из континентов) высказались за то, чтобы рассмотреть возможность осуществления (данной реформы. — RT). Именно этим мы занимаемся: изучаем календарь, проводим со всеми консультации, в первую очередь с главными действующими лицами, главными субъектами мира футбола — игроками, тренерами. В мужском футболе этот процесс осуществляется под руководством Арсена Венгера, в женском — Джилл Эллис», — приводит Sky Sports слова президента ФИФА Джанни Инфантино.

Указывается несколько причин для проведения предложенной реформы. Одна из них — текущий календарь матчей сборных, который неудобен как для футболистов, так и для тренеров. Например, только осенью 2021 года игрокам придётся трижды покидать свои клубы и отправляться в национальные команды для участия в квалификации ЧМ-2022, причём некоторые будут вынуждены летать на другие континенты. Венгер предлагает отказаться от этого и проводить все квалификационные встречи в два временных отрезка — в марте и октябре.

«Текущее положение дел в календаре международных матчей показывает, что мы в определённом смысле исчерпали себя. (Ситуация с. — RT) периодом, на который национальные сборные по футболу в данный момент готовы отпускать своих игроков, усугублённая коронавирусом, показывает, как тяжело футболистам ездить из страны в страну, с континента на континент. Они начинают сезон в Европе, потом едут и играют за сборную своей страны, возвращаются в клуб, играют там несколько матчей — и опять в сборную, на другой континент, в другой часовой пояс», — добавил Инфантино.

«Это и вредно для здоровья футболистов, и плохо для соревнований. Проводится слишком много бессмысленных матчей. Нам нужно посмотреть, что ещё можно сделать. У нас должна быть простая и чёткая система, которую все понимают», — отметил президент ФИФА.

Проект возможного календаря пока не представлен, поэтому делать какие-либо выводы относительно него сложно. Тем не менее некоторые предложения Венгера вызывают серьёзные вопросы. Например, это касается слотов для проведения квалификационных встреч. В марте и октябре в Европе вовсю идут не только национальные чемпионаты, но и еврокубки, следовательно, найти место в графике будет проблематично.

Для примера рассмотрим сборную России. В нынешнем отборочном цикле подопечные Валерия Карпина попали в группу из шести команд, а значит, должны сыграть десять матчей. С учётом реформы им придётся провести пять встреч в марте и столько же — в октябре.

Даже если представить, что команда сумеет сыграть в формате через два дня на третий, то сроки проведения одного из этапов квалификационного турнира рискуют растянуться как минимум на 18—21 день с учётом приезда в сборную и возвращения в клуб. Однако этот вариант кажется маловероятным, поскольку подвергнет спортсменов слишком большой нагрузке. В то же время расширение слота приведёт к тому, что в другие месяцы футболистам придётся играть значительно больше. В итоге — вновь риск для здоровья.

Кроме того, в случае принятия подобной реформы непонятна судьба континентальных соревнований — чемпионата Европы, Кубка Америки и других. С учётом предлагаемых преобразований Евро вряд ли будет целесообразно проводить в старом формате — каждые четыре года, ведь пересечения с мундиалем станут неминуемы. И в этом случае Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), скорее всего, придётся также менять календарь и устраивать соревнования раз в два года, вследствие чего возникнет дополнительная нагрузка на футболистов.

Судя по всему, перспективы таких нововведений беспокоят и ряд представителей футбольного сообщества. Одними из первых против них выступили представители Форума мировых лиг (WLF) — организации, представляющей интересы национальных ассоциаций. В WLF отметили, что проведение чемпионата мира каждые два года негативно отразится как на престиже самого турнира, так и на состоянии спортсменов.

«Форум мировых лиг будет выступать против любых предложений о проведении чемпионата мира по футболу каждые два года и размытии исторических и традиционных ценностей соревнования, которое так много значит для болельщиков и игроков. Чемпионат мира — это символическое и уникальное спортивное событие. Руководство ФИФА не может превратить что-то особенное в обычное мероприятие исключительно для удовлетворения своих краткосрочных интересов. Проводимый раз в два года чемпионат мира негативно повлияет на футбольную экономику и подорвёт благосостояние игроков в условиях календаря, который и так перегружен», — говорится в заявлении WLF.

С недоверием к новой инициативе ФИФА отнёсся и президент УЕФА Александер Чеферин. По его словам, прелесть чемпионата мира заключается в том, что это редкое и долгожданное событие, а предлагаемые реформы негативно скажутся на ажиотаже вокруг первенства. Он подумал и об игроках, которым придётся большую часть лета проводить в национальных командах, после чего отправляться в клубы, практически лишаясь отдыха.

Негативно о возможных нововведениях также высказался исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано, а бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек и вовсе назвал данную идею глупой. В свою очередь, наставник национальной команды Англии Гарет Саутгейт был более сдержан в оценках, но заявил, что график игр будет необходимо пересмотреть кардинальным образом.

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков не оценил начинания ФИФА. По его словам, сейчас нет ни необходимости, ни возможности для проведения подобных изменений.

«Крайне отрицательно отношусь к этому по нескольким причинам. Во-первых, международный календарь и так перегружен. Вы видите, с каким трудом удаётся проводить отбор к чемпионату мира. Посмотрите, что творится с футболистами «Зенита» в Южной Америке. Их отзывают раньше срока, ФИФА накладывает на них санкции. В той же Англии нужно пройти карантин. И всё это связано не только с пандемией, но и с неразберихой, которая творится в ФИФА. В своё время было определено, что квалификационные матчи должны проходить в одни временные слоты на всех континентах. Принцип был нарушен, поэтому сразу возникла конфликтная ситуация», — сказал Колосков в беседе с RT.

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Бывший функционер также отметил, что в случае принятия изменений придётся серьёзно переработать весь график турниров, в том числе международных.

«Кроме того, каждые четыре года проходит чемпионат Европы. А теперь получится так, что в один год будет необходимо провести сразу два турнира. А когда играть отбор к ним? Я не беру в расчёт неразбериху со спонсорами. Но самое главное — перегрузка международного календаря. Уже сейчас игроки не выдерживают. Посмотрите на сборную России. Тренер говорит, что футболисты физически истощены — и это при том, что не начались еврокубки. Поэтому я категорически против проведения мундиаля каждые два года», — подчеркнул Колосков.

Почётный президент РФС согласился с Чеферином и отметил, что намерение ФИФА устраивать первенство планеты каждые два года может негативно сказаться на ажиотаже вокруг него.

«Не исключено, что престиж чемпионата мира по футболу снизится. Число его участников и так расширили до 48. Представьте, сколько турнир будет проходить по времени, какого уровня там будет конкуренция. И кому, в конце концов, будут нужны эти матчи? Возможно, интерес к подобному первенству поначалу будет высоким, но быстро упадёт, причём не только у болельщиков, но и у коммерческих структур и телевидения», — заявил Колосков.

В связи с этим возникает вопрос, в чём именно заключается мотивация ФИФА, ведь даже на бумаге инициатива несёт слишком много проблем. По словам Колоскова, таким способом Международная федерация футбола надеется получать большую прибыль.

«Конечно, к развитию футбола это не имеет никакого отношения, ведь это нанесёт ущерб континентальным соревнованиям — чемпионатам Европы, Африки, Южной Америки, Азии. Поэтому да, (главная мотивация ФИФА. — RT) деньги. Но ведь надо понимать, что в футболе это не главное», — заключил Колосков.