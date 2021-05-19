«Где найти страну, которая это организует»: ФИФА предложили проводить чемпионаты мира по футболу каждые два года

Конгресс ФИФА рассмотрит вопрос об изучении целесообразности проведения чемпионатов мира по футболу каждые два года. Такое предложение поступило от национальной федерации Саудовской Аравии. По мнению бывшего главы РФС Вячеслава Колоскова, болельщики обрадуются, если мундиаль будет проходить чаще, однако тогда придётся решать вопросы, связанные с финансами, поиском страны-организатора и увеличением количества матчей для футболистов.

Международной федерации футбола (ФИФА) поступило предложение рассмотреть целесообразность проведения чемпионата мира каждые два года. Сейчас главный турнир для сборных проходит раз в четыре года, как и ряд континентальных первенств.

Идею о том, что мундиаль можно проводить чаще, озвучили в Федерации футбола Саудовской Аравии. Её представители считают, что необходимо проанализировать возможные последствия проведения мужского и женского турниров раз в два года. Соответствующий пункт вошёл в повестку 71-го конгресса ФИФА, который состоится в онлайн-формате 21 мая.

Пока что данное событие стоит воспринимать лишь как приглашение к дискуссии по весьма неоднозначному для мирового футбола вопросу. 211 членов организации должны будут в рамках конгресса ФИФА решить, стоит ли вообще поднимать эту тему. Если предложение Саудовской Аравии будет поддержано, то ФИФА получит возможность более детально изучить проблему и определить, целесообразно ли проводить чемпионат мира чаще, чем он проходил всю свою историю. Если будет дано положительное заключение, то только тогда ФИФА сможет окончательно решить, стоит ли менять существующий регламент, или нет.

Чемпионат мира по футболу с самого своего появления разыгрывался каждые четыре года по чётным невисокосным годам. Такая формула была выбрана для того, чтобы соревнования не пересекались с летними Олимпийскими играми, на которых в начале XX века могли выступать только любители, в то время как ФИФА хотел предоставить право участия в чемпионатах мира всем желающим футболистам. Первый чемпионат мира состоялся в 1930 году, и с тех пор очерёдность турниров не нарушалась, если не считать отмену двух мундиалей из-за Второй мировой войны.

Четырёхлетний цикл проведения чемпионатов мира в своё время повлиял и на организацию континентальных первенств. Турниры в Европе, Азии и Океании тоже проходят каждые четыре года. Африка и Северная Америка проводят чемпионаты с периодичностью в раз в два года по нечётным годам. В Южной Америке в последние годы нет четкой периодичности.

Предложение проводить мундиаль чаще впервые прозвучало ещё в 1999 году. Тогдашний президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что старый формат себя исчерпал. Континентальные первенства, по его мнению, могли бы проходить по нечётным годам и служить отборочными турнирами для мундиаля.

«Я хочу, чтобы чемпионат мира по футболу проходил каждые два года. Тогда сборные расположатся в рейтинге на позициях, которые они заслуживают. Нынешний четырёхлетний формат уже устарел. Он был принят в 1930-х годах, когда команды таскались с одного континента на другой на кораблях», — цитировал Блаттера The Guardian.

Конкретных шагов по реализации этой идеи предпринято так и не было. После того, как Блаттер ушёл в отставку, разговоры о более частом проведении чемпионата мира начались снова. В 2018 году об этом заговорил президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес.

Он предложил это в качестве альтернативы идее расширения европейской Лиги наций — предлагалось включить в розыгрыш команды из Южной Америки. Тогда Домингес отмечал, что новый формат будет отвечать интересам игроков — у них будет больше шансов выступать на мировой арене.

Аналогичный аргумент приводил и бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, ныне занимающий должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. Он утверждал, что чемпионаты мира и Европы стоит проводить каждые два года, так как иначе у игроков остаётся мало шансов сыграть на соревнованиях больше пары раз в силу возраста. Также Венгер отмечал, что болельщикам будут интереснее именно эти турниры, а не существующая с 2018 года Лига наций.

С тех пор, как президентом ФИФА стал Джанни Инфантино, чемпионат мира уже претерпел серьёзные изменения. В 2026 году турнир пройдёт в Канаде, США и Мексике, а участие в нём примут 48 команд вместо 32. Соревнования будут включать в себя 80 матчей, а не 64. Мундиаль 2022 года в Катаре станет последним, который пройдёт в принятом ещё в 1998-м формате.

Бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что предложение саудовской федерации неизбежно столкнётся с рядом проблем. Он отметил, что футболистам будет тяжело часто играть в квалификационных турнирах, а сам чемпионат мира столкнётся с нехваткой организаторов.

«Возникает целый комплекс вопросов. Во-первых, как быть с международным календарём? Он и так перегружен. Проводится огромное количество матчей в национальных соревнованиях, еврокубках, турнирах сборных. Футболисты проводят около 70 игр за сезон. К этому добавить ещё отборочные встречи на чемпионат мира, и будет, наверное, уже перебор. Во-вторых, на чемпионате мира уже есть какое-то безумное количество команд. Где найти страну, которая организует такой мундиаль? После Катара он пройдёт сразу в трёх странах. Это уже не чемпионат, а фестиваль. Должна быть одна страна, в которой есть единое законодательство, где болельщикам будет удобно», — заявил Колосков RT.

Он также напомнил, что мундиаль будет конкурировать с другими спортивными соревнованиями и может частично лишиться финансирования из-за смены периодичности. Однако болельщикам такая идея должна быть по нраву, поэтому ФИФА нужно тщательно обдумать все возможные последствия.

«В-третьих, это вопрос финансов. Рекламодатели и телевизионные компании не будут заинтересованы в подобных соревнованиях, потому что чемпионат мира сможет помешать другим глобальным проектам, таким как Олимпийские игры, финалы Кубка Стэнли и НБА, в которые международные корпорации вкладывают деньги. С точки зрения зрителя, это шикарное и классное предложение. Ясно, что все проголосуют, чтобы мундиаль проходил раз в два года. Но есть факторы, о которых будут говорить на конгрессе ФИФА, чтобы мы потом могли уже конкретно по каждой теме обсуждать», — добавил Колосков.