Экс-тренер «Арсенала» Венгер предложил чаще проводить чемпионаты мира и Европы

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер считает, что стоит избавиться от Лиги наций и чаще проводить чемпионаты мира и Европы по футболу.

«Нам нужно избавиться от Лиги наций и проводить турниры, которые всем понятны. Если вы спросите людей на улице, что такое Лига наций, мало кто сможет объяснить это вам. Нужно проводить как можно меньше мероприятий. Один чемпионат мира и один чемпионат Европы раз в два года — это подходящий вариант для современного мира», — цитирует Венгера Bild.

70-летний Венгер работал с лондонским «Арсеналом» с 1996 по 2018 год. В ноябре прошлого года Венгер занял пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

Ранее агент допустил, что Венгер может возобновить тренерскую карьеру в российском клубе.