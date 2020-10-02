Агент допустил, что Венгер может возобновить тренерскую карьеру в российском клубе

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Известный агент Шандор Варга оценил возможность назначения французского специалиста в московское «Динамо».
Агент допустил, что Венгер может возобновить тренерскую карьеру в российском клубе
  • Reuters

«Обсуждали ли в «Динамо» со мной Венгера? Сейчас такая ситуация: в команде есть тренер, пускай и временно исполняющий обязанности. Я ничего не могу говорить для прессы. На данный момент конкретного предложения Венгеру нет. Но, если нужно будет, я с удовольствием им помогу. У Арсена несколько раз возникали варианты с тремя клубами. Ни для кого не секрет — это «Зенит», «Локомотив» и «Спартак». Он всегда, безо всяких сомнений, говорил: «Россия? Да, с удовольствием». Сейчас он не очень доволен тем, что творится вокруг него. Он привык к ежедневной творческой работе, он скучает по футболу. Потому я думаю, что это возможный вариант», — цитирует Варгу «Спорт-Экспресс».

70-летний Венгер работал с лондонским «Арсеналом» с 1996 по 2018 год. 

Московское «Динамо» в настоящее время возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Александр Кульчий. Бывший наставник команды Кирилл Новиков накануне был отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Вольфсбург» договорились об аренде Филиппа.

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