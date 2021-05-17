Правительство выделило более 1 млрд рублей на проведение международных соревнований в России

Правительство России выделило более 1 млрд рублей на подготовку и проведение международных спортивных соревнований, которые должны пройти на территории страны в течение ближайших двух лет.

Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Речь идёт о пяти крупных мероприятиях. Ближайшие из них — ЕВРО-2020, чемпионат мира ФИФА по пляжному футболу в Москве и Игры стран СНГ. Их проведение запланировано в 2021 году», — гласит сообщение пресс-службы кабмина.

Выделение финансирования на данные цели было одобрено на заседании правительства 13 мая.

В 2022 году Россия будет принимать чемпионат мира по волейболу и финал футбольной Лиги чемпионов. Кроме того, в 2023 году в Екатеринбурге пройдёт XXXII Всемирная летняя универсиада.

Ранее Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с Евро-2020.