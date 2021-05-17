Правительство выделило более 1 млрд рублей на проведение международных соревнований в России
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Речь идёт о пяти крупных мероприятиях. Ближайшие из них — ЕВРО-2020, чемпионат мира ФИФА по пляжному футболу в Москве и Игры стран СНГ. Их проведение запланировано в 2021 году», — гласит сообщение пресс-службы кабмина.
Выделение финансирования на данные цели было одобрено на заседании правительства 13 мая.
В 2022 году Россия будет принимать чемпионат мира по волейболу и финал футбольной Лиги чемпионов. Кроме того, в 2023 году в Екатеринбурге пройдёт XXXII Всемирная летняя универсиада.
Ранее Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с Евро-2020.