Правительство выделило более 1 млрд рублей на проведение международных соревнований в России

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Правительство России выделило более 1 млрд рублей на подготовку и проведение международных спортивных соревнований, которые должны пройти на территории страны в течение ближайших двух лет.
Правительство выделило более 1 млрд рублей на проведение международных соревнований в России
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Речь идёт о пяти крупных мероприятиях. Ближайшие из них — ЕВРО-2020, чемпионат мира ФИФА по пляжному футболу в Москве и Игры стран СНГ. Их проведение запланировано в 2021 году», — гласит сообщение пресс-службы кабмина.

Выделение финансирования на данные цели было одобрено на заседании правительства 13 мая.

В 2022 году Россия будет принимать чемпионат мира по волейболу и финал футбольной Лиги чемпионов. Кроме того, в 2023 году в Екатеринбурге пройдёт XXXII Всемирная летняя универсиада.

Ранее Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с Евро-2020.

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