Футболист «Манчестер Сити» Лапорт получил право выступать за Испанию

Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт получил право сменить спортивное гражданство с французского на испанское.

Как сообщает L'Equipe со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола, Лапорт получил право играть за сборные, представляющие Королевскую испанскую футбольную федерацию.

Отмечается, что такое решение вступило в силу незамедлительно.

26-летний Лапорт выступал за молодёжную сборную Франции, но за основную национальную команду заигран не был.

Ранее сообщалось, что Вильена и Промес вошли в расширенную заявку сборной Нидерландов на Евро-2020.