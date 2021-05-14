Футболист «Манчестер Сити» Лапорт получил право выступать за Испанию

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Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт получил право сменить спортивное гражданство с французского на испанское.
Футболист «Манчестер Сити» Лапорт получил право выступать за Испанию
  • Reuters

Как сообщает L'Equipe со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола, Лапорт получил право играть за сборные, представляющие Королевскую испанскую футбольную федерацию.

Отмечается, что такое решение вступило в силу незамедлительно.

26-летний Лапорт выступал за молодёжную сборную Франции, но за основную национальную команду заигран не был.

Ранее сообщалось, что Вильена и Промес вошли в расширенную заявку сборной Нидерландов на Евро-2020.

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