«Ювентус» исключат из Серии А, если клуб официально не выйдет из Суперлиги
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«Клуб будет исключён во время процедуры лицензирования на следующий чемпионат Серии А, если «Ювентус» решит не выходить из Суперлиги», — приводит слова Гравины Reuters.
В конце апреля Гравина уже заявлял, что клубы — участники турниров не под эгидой ФИФА или УЕФА будут исключены из национального чемпионата.
«Ювентус» стал одним из основателей Суперлиги — турнира, в котором, как планировалось, должны были играть 20 лучших команд Европы. Тем не менее большинство клубов, которые изначально были намерены участвовать в турнире, покинули Суперлигу, а не вышли из неё только «Барселона», «Реал» и «Ювентус».
Ранее сообщалось, что главный тренер бьянконери Андреа Пирло может быть уволен из «Ювентуса» до окончания сезона.