«Ювентус» исключат из Серии А, если клуб официально не выйдет из Суперлиги

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Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что туринский «Ювентус» будет исключён из Серии А, если официально не покинет европейскую Суперлигу.
«Ювентус» исключат из Серии А, если клуб официально не выйдет из Суперлиги
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«Клуб будет исключён во время процедуры лицензирования на следующий чемпионат Серии А, если «Ювентус» решит не выходить из Суперлиги», — приводит слова Гравины Reuters.

В конце апреля Гравина уже заявлял, что клубы — участники турниров не под эгидой ФИФА или УЕФА будут исключены из национального чемпионата.

«Ювентус» стал одним из основателей Суперлиги — турнира, в котором, как планировалось, должны были играть 20 лучших команд Европы. Тем не менее большинство клубов, которые изначально были намерены участвовать в турнире, покинули Суперлигу, а не вышли из неё только «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что главный тренер бьянконери Андреа Пирло может быть уволен из «Ювентуса» до окончания сезона.

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