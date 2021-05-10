СМИ: Пирло может быть уволен из «Ювентуса» до окончания сезона

Андреа Пирло может покинуть пост главного тренера туринского «Ювентуса» после поражения от «Милана» (0:3) в матче 35-го тура Серии А.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa. По информации источника, будущее Пирло уже решено — он будет уволен в любом случае. Однако руководство клуба в замешательстве и может снять специалиста с должности ещё до окончания сезона. Ассистент Пирло, Игор Тудор, может принять команду перед матчем против «Сассуоло» (12 мая).

В настоящее время «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А и рискует впервые за десять лет не попасть в Лигу чемпионов.

Ранее «Милан» впервые за десять лет победил «Ювентус» в Турине.