СМИ: Пирло может быть уволен из «Ювентуса» до окончания сезона

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Андреа Пирло может покинуть пост главного тренера туринского «Ювентуса» после поражения от «Милана» (0:3) в матче 35-го тура Серии А.
СМИ: Пирло может быть уволен из «Ювентуса» до окончания сезона
  • Reuters

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa. По информации источника, будущее Пирло уже решено — он будет уволен в любом случае. Однако руководство клуба в замешательстве и может снять специалиста с должности ещё до окончания сезона. Ассистент Пирло, Игор Тудор, может принять команду перед матчем против «Сассуоло» (12 мая).

В настоящее время «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А и рискует впервые за десять лет не попасть в Лигу чемпионов.

Ранее «Милан» впервые за десять лет победил «Ювентус» в Турине.

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