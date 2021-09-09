Колосков — об идее проведения ЧМ раз в два года: престиж турнира снизится

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об идее Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года.
Колосков — об идее проведения ЧМ раз в два года: престиж турнира снизится
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«Не исключено, что престиж чемпионата мира по футболу снизится. Число его участников и так расширили до 48 команд. Представьте, сколько турнир будет проходить по времени, какого уровня там будет конкуренция. И кому в конце концов будут нужны эти матчи? Возможно, интерес к подобному первенству поначалу будет высоким, но быстро упадёт — причём не только у болельщиков, но также у коммерческих структур и телевидения», — сказал Колосков в интервью RT.

Ранее он выступил против идеи проведения чемпионата мира раз в два года.

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