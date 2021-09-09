Колосков выступил против идеи проведения чемпионата мира раз в два года

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением об идее Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года.

«Крайне отрицательно отношусь к этому по нескольким причинам. Во-первых, международный календарь и так перегружен. Вы видите, с каким трудом удаётся проводить отбор к чемпионату мира. Посмотрите, что творится с футболистами «Зенита» в Южной Америке. Их отзывают раньше срока, ФИФА накладывает на них санкции. В той же Англии нужно пройти карантин. И всё это связано не только с пандемией, но и неразберихой, которая творится в ФИФА. В своё время было определено, что квалификационные матчи должны проходить в одни временные слоты на всех континентах. Принцип был нарушен, поэтому сразу возникла конфликтная ситуация.

Кроме того, каждые четыре года проходит чемпионат Европы. А теперь получится так, что в один год будет необходимо провести сразу два турнира. А когда играть отбор к ним? Я не беру в расчёт неразбериху со спонсорами. Но самое главное — перегрузка международного календаря. Уже сейчас игроки не выдерживают. Посмотрите на сборную России. Тренер говорит, что футболисты физически истощены. И это при том, что не начались еврокубки. Поэтому я категорически против проведения мундиаля каждые два года», — сказал Колосков в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Франции может выступить в поддержку идеи ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года.