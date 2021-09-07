Источник: Франция может поддержать идею ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года

Федерация футбола Франции (FFF) может выступить в поддержку идеи Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года.

Как сообщает журналист Тарик Панджа на своей странице в Twitter, решение о проведении чемпионата мира по футболу каждые два года может быть принято на фоне совместной деятельности FFF и ФИФА в Африке.

В настоящее время чемпионаты мира по футболу проводятся каждые четыре года.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выступил против идеи проведения чемпионата мира каждые два года.