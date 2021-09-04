«Болельщики смогут увидеть почти всех сильнейших игроков мира»: как в России отнеслись к решению НХЛ поехать на ОИ-2022

IIHF и МОК достигли договорённости с НХЛ о выступлении её спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине. При этом лига может пересмотреть свою позицию в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. В свою очередь, президент ФХР Владислав Третьяк поприветствовал решение НХЛ, но добавил, что сборная России будет готовить два состава на тот случай, если лига в экстренном порядке решит не участвовать в соревнованиях.

Сага о возможном приезде игроков Национальной хоккейной лиги на Олимпиаду 2022 года в Пекине официально завершилась. В Международной федерации хоккея сообщили, что представители сильнейшего первенства планеты отправятся на соревнования в Китае.

«Знаю, что следующее я могу заявить от имени хоккейных болельщиков всего мира: мы приветствуем решение вернуть на Олимпиаду хоккейный турнир с участием лучших. Мы провели много конструктивных обсуждений. Приложена масса упорных усилий, чтобы мы могли добиться этого в назначенные нами сроки. Я хочу поблагодарить все заинтересованные стороны за их поддержку и приверженность», — цитирует Фазеля пресс-служба IIHF.

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Вопрос об участии НХЛ в Олимпиаде стал особенно остро обсуждаться в последние пять лет. Весной 2017 года стало известно, что североамериканская лига не разрешит своим представителям выступить на Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Тогда в качестве причины называлось нежелание клубов останавливать проведение чемпионата и терять доходы, а также рисковать здоровьем спортсменов. Ведь в случае получения травмы те рисковали пропустить не только ключевой отрезок регулярки, но и плей-офф.

Многим игрокам подобное решение пришлось не по нраву, причём активнее других против запрета высказывался лидер и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В один момент он даже обещал отправиться в Пхёнчхан, несмотря на санкции со стороны НХЛ, но в итоге был вынужден пересмотреть своё решение.

«Мы понимаем, с какой страстью игроки НХЛ относятся к возможности представлять свои страны и выступать за них на соревнованиях. Мы очень рады, что смогли достичь договорённостей, которые позволят им продолжить соревноваться в формате «лучшие против лучших» на олимпийской арене», — заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Таким образом, Олимпиада в Пекине станет шестой в истории, в которой выступят хоккеисты НХЛ. Впервые это произошло в 1998 году на Играх в Нагано, в финале которых встретились национальные команды России и Чехии. Отечественная сборная уступила со счётом 0:1, а главным героем матча стал на тот момент голкипер «Баффало Сейбрз» Доминик Гашек, отразивший 20 бросков по воротам.

Впоследствии НХЛ разрешала своим спортсменам защищать цвета своих стран на турнирах в Солт-Лейк-Сити, Турине, Ванкувере и Сочи, а серия прервалась лишь в 2018 году. Тогда лига, IIHF и МОК не смогли достичь консенсуса и обеспечить приезд атлетов в южнокорейский Пхёнчхан.

Намерение НХЛ отправиться в столицу Китая поприветствовал и Международный олимпийский комитет — его спортивный директор Кит Макконнелл отметил, что все вовлечённые в переговоры стороны заслуживают похвалы за достигнутый результат. А генеральный советник профсоюза игроков лиги (NHLPA) Дон Завело заявил, что сами хоккеисты с нетерпением ждут возможности вновь выступать за свои государства.

«Представлять свои страны на Олимпиаде очень важно для игроков, даже в эту пору неопределённости. Хоккеисты с нетерпением ждут возможности облачиться в джерси своих национальных команд и сразиться за золото на предстоящих зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине», — сказал Занело.

Стоит отметить, что НХЛ перестраховалась и оставила за собой право в экстренном порядке отказаться от поездки на Игры в Пекине, если эпидемиологическая ситуация резко ухудшится, а участие в олимпийском турнире станет «непрактичным и небезопасным». Таким образом, пока рано однозначно говорить о том, что Никита Кучеров и Коннор Макдэвид, Давид Пастрняк и Остон Мэттьюз получат шанс дебютировать на первенстве.

В России также остались довольны достижением договорённости с заокеанской лигой. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сказал, что поддерживает это решение, но планирует держать в уме возможный отказ от приезда на соревнования из-за коронавируса.

«Мы рады такому решению НХЛ. Болельщики смогут увидеть почти всех сильнейших игроков мира. Для сборной России, равно как и для любой страны-участницы, предстоящий турнир станет серьёзным вызовом. И мы полностью готовы к нему. Вместе с тем, учитывая, что НХЛ может изменить своё решение и отказаться от участия в Играх, мы продолжим готовить два состава сборной для участия в Играх: с игроками НХЛ и без них. Будем двигаться шаг за шагом, бороться за повторение успеха 2018 года», — приводит слова Третьяка РИА Новости.

Как рассказал вице-президент ФХР Роман Ротенберг, в организации немного раньше узнали о намерении НХЛ. По его словам, об этом ему лично сообщил капитан «Вашингтона».

«Мне позвонил Александр Овечкин, один из ведущих игроков сборной России, и сообщил о том, что скоро лига объявит об этом. Всё время, пока НХЛ принимала решение, мы держали руку на пульсе, проводили консультации с IIHF. У нас есть всё для участия в Олимпиаде — слаженно работающий штаб, квалифицированный персонал и, конечно же, отличные игроки. 10 января для нас — ключевая дата. В своей работе мы будем отталкиваться в том числе и от неё. До и после неё нам предстоит решить множество технических задач, непосредственно касающихся подготовки к матчам. Это обычные организационные вещи, а также то, с чем мы ещё не сталкивались — например, с обязательной вакцинацией участников. Конечно, сейчас мы привиты российской вакциной. Проблем с подготовкой у нас нет, но работы очень и очень много», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников также выразил мнение, что присутствие легионеров из заокеанской лиги положительно скажется как на уровне самого турнира, так и на интересе к нему болельщиков.

«Это здорово. Сильнейшие игроки смогут поучаствовать в Играх. Причём это касается не только топ-сборных. Мы часто забываем о Швейцарии и Германии, которые в НХЛ представляют несколько звёздных хоккеистов. Но заранее говорить об их приезде в Пекин не стоит. Была информация, что НХЛ может отказаться от поездки на Олимпиаду за месяц до старта, если ухудшатся эпидемиологическая ситуация», — сказал Кожевников RT.

При этом он считает, что НХЛ не откажется от поездки на Игры в последний момент, а одной из причин станет желание заокеанских стран взять реванш после неудачи в Пхёнчхане. Тогда канадцы стали лишь третьими, а американцы и вовсе вылетели в четвертьфинале.

«Думаю, НХЛ всё же отправит своих спортсменов в Пекин. В 2018 году сборная России одержала победу, естественно, что другие команды хотят реабилитироваться. В частности, речь идёт о Канаде», — сказал Кожевников.

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В то же время он согласился, что отечественной сборной было бы на руку, если бы игроки Национальной хоккейной лиги вновь не пришли к соглашению с МОК и IIHF.

«Если НХЛ откажется от поездки на Игры, то у сборной России будет больше шансов выиграть золото и повторить результат четырёхлетней давности. Поэтому для нас такое развитие событий было бы выгодным. С другой стороны, с приездом легионеров из североамериканской лиги возрастает как конкуренция, так и внимание болельщиков. Так или иначе, решение Национальной хоккейной лиги не повлияет на престиж соревнований. На кону звание олимпийского чемпиона, его никто не отнимет. Поэтому для нас отсутствие легионеров — плюс», — заключил бывший нападающий «Спартака».

В свою очередь, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков хоть и положительно оценил решение НХЛ, но крайне негативно высказался о деятельности организации. По его словам, отношение руководителей этой организации к хоккейному сообществу вызывает у него гнев.

«Качество и зрелищность Олимпиады от этого в какой-то степени, может быть, и повысится, но сама Олимпиада вне всех лиг — это самый большой праздник спорта в мире. Поэтому даже если НХЛ не отпустит в итоге своих игроков, от этого качество праздника не испортится», — заявил Быков ТАСС.