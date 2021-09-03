Кожевников: заранее говорить о приезде игроков НХЛ на Олимпиаду не стоит

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) допустить своих игроков к участию в зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине.
Кожевников: заранее говорить о приезде игроков НХЛ на Олимпиаду не стоит
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Это здорово. Сильнейшие игроки смогут поучаствовать в Играх. Причём это касается не только топ-сборных. Мы часто забываем о Швейцарии и Германии, которых в НХЛ представляют несколько звёздных хоккеистов. Но заранее говорить об их приезде в Пекин не стоит. Была информация, что НХЛ может отказаться от поездки на Олимпиаду за месяц до старта, если ухудшится эпидемиологическая ситуация», — сказал Кожевников RT.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Третьяк высказался о решении НХЛ допустить игроков лиги на Олимпиаду в Пекине.

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