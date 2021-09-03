Третьяк высказался о решении НХЛ допустить игроков лиги на Олимпиаду в Пекине

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принять участие в Олимпиаде-2022.

«Мы рады такому решению НХЛ. Болельщики смогут увидеть почти всех сильнейших хоккеистов мира. Для сборной России, равно как и для любой команды-участницы, предстоящий турнир станет серьёзным вызовом. Мы полностью готовы к нему. Но учитывая, что НХЛ может изменить своё решение и отказаться от участия в Играх, мы продолжаем готовить два состава сборной: с игроками НХЛ и без них. Что же касается усиления тренерского штаба, то мы сможем внести коррективы до начала Олимпийских игр, когда станет точно известно, поедут ли игроки НХЛ в Пекин. Это будет после 10 января», — цитирует Третьяка «Спорт-Экспресс».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Фазель заявил, что IIHF приветствует решение вернуть на Олимпиаду хоккей с участием лучших игроков.