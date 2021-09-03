Фазель: мы приветствуем решение вернуть на ОИ хоккей с участием лучших игроков

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рад тому, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут принять участие в зимней Олимпиаде в Пекине.
Фазель: мы приветствуем решение вернуть на ОИ хоккей с участием лучших игроков
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Я знаю, что могу говорить от имени поклонников хоккея по всему миру, когда сообщаю, что мы абсолютно приветствуем решение вернуть на Олимпиаду хоккей с участием лучших игроков. У нас было большое количество обсуждений, мы приложили много усилий, чтобы это случилось. Хочу поблагодарить все заинтересованные стороны за их поддержку и приверженность», — цитирует слова Фазеля пресс-служба организации.

3 сентября IIHF выступила с заявлением о том, что НХЛ, ассоциация игроков НХЛ и IIHF достигли договорённости об участии хоккеистов лиги в Олимпийских играх — 2022.

Ранее сообщалось, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

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