Ротенберг заявил, что Овечкин заранее предупредил его о решении НХЛ относительно ОИ

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба сборной страны Роман Ротенберг прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принять участие в зимней Олимпиаде — 2022.

«О решении НХЛ ехать в Пекин мы узнали несколько раньше официального объявления. Мне позвонил Александр Овечкин и сообщил о том, что вскоре лига объявит об этом. Всё время, пока НХЛ принимала решение, мы держали руку на пульсе, проводили консультации с IIHF. У нас есть всё для участия в Олимпиаде — слаженно работающий штаб, квалифицированный персонал и отличные игроки. 10 января для нас — это ключевая дата, в своей работе мы будем отталкиваться в том числе и от неё. До и после неё нам предстоит решить множество технических задач, непосредственно касающихся подготовки к Играм. Это и обычные организационные вещи, а также то, с чем мы ещё не сталкивались, к примеру обязательная вакцинация участников. Конечно, сейчас мы привиты российской вакциной. Проблем с подготовкой у нас нет, однако работы очень и очень много», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее в НХЛ рассказали, в каком случае могут отказаться от участия в Олимпиаде.