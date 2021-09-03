В НХЛ рассказали, в каком случае могут отказаться от участия в Олимпиаде

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о достижении соглашения с Международной федерацией хоккея (IIHF) насчёт участия игроков лиги в зимней Олимпиаде — 2022.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, лига может выйти из соглашения с IIHF, если посчитает развитие ситуации с COVID-19 в Китае «неприемлемым», а участие игроков в Олимпиаде — небезопасным.

По информации журналиста Эллиота Фридмана, НХЛ также может выйти из соглашения с IIHF, если во время регулярного чемпионата НХЛ в лиге произойдут вспышки коронавируса, а свободных окон для переноса матчей и полноценного завершения сезона у лиги не останется. При этом страховка игроков НХЛ не будет покрывать заражение коронавирусом во время пребывания в национальной команде.

Ранее Кожевников выразил мнение, что игроки НХЛ сыграют на Олимпиаде в Пекине.